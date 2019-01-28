РИАМО - 28 янв. Третьяковская галерея в Москве планирует в дальнейшем оснащать датчиками безопасности все экспонаты временных выставок, сообщила журналистам генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Все следующие временные выставки, которые мы будем делать, они длятся 3-4 месяца, будем делать специальные проекты по оснащению всей экспозиции датчиками сигнализации», - сказала Трегулова.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов отметил, что все предметы музейного фонда должны быть оборудованы специальными датчиками и иметь дополнительную охрану.