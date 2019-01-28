РИАМО - 28 янв. На текущей неделе в Подмосковье организованы девять крупных ярмарочных площадок в Чехове, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Подольске, Раменском районе, Сергиевом Посаде, Шатуре и Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«С 27 января по 3 февраля на территории региона будут открыты девять крупных ярмарочных площадок как тематических, так и универсальных. Например, в городах Чехов и Орехово-Зуево пройдут тематические мероприятия «Товары регионов России», где участниками станут более 70 фермерских хозяйств из разных регионов страны», — сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Он добавил, что ярмарки заявлены в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Подольске – здесь развернется самая крупная площадка на 150 торговых мест, - Раменском районе, Сергиевом Посаде, Чехове, Шатуре, Щелкове. Всего будет организовано порядка 530 торговых мест.

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