РИАМО - 28 янв. Снегопад, прошедший в минувшие выходные, не вызвал сбоев в работе жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«Обильный снегопад, прошедший 26-27 января, не нарушил электро-, тепло- и водоснабжения жилого фонда и социально значимых объектов на территории региона. В минувшие входные магистральные линии электропередачи, крупные подстанции, котельные и водозаборные узлы на территории Подмосковья работали в штатном режиме», – сказал Пестов.

Он подчеркнул, что немногочисленные перебои в работе придомовых сетей электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения устранялись в нормативные сроки.

На объектах ЖКХ и энергетики Московской области продолжается круглосуточный мониторинг ситуации, отметил вице-губернатор.

«В готовности к реагированию находятся 745 аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний, подготовлены к работе более 1 тысячи аварийных источников электроснабжения – дизельных электростанций», – отметил Пестов.

При необходимости в ликвидации коммунальных аварий будут задействованы бригады Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) и бригады, оснащенные передвижными модульными котельными и мобильной канализационно-насосной станцией.

За прошедшие выходные дорожные службы вывезли 32,4 тысячи кубометров снега. За 26 и 27 января в Московской области выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы. В работах по зимнему содержанию региональных дорог Подмосковья было задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе 525 комбинированных дорожных машин.