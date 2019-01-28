РИАМО – 28 янв. В Москве после инцидента с кражей картины Архипа Куинджи временная выставка работ живописца продолжит свою работу, сообщила в понедельник журналистам генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

«Мы приняли решение, что выставка Куинджи будет продолжать свою работу. Мы укрепили все работы среднего формата на стене так, чтобы невозможно было снять», – отметила Трегулова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент началась установка датчиков безопасности.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».