РИАМО – 28 янв. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили зимнюю уборку от снега и наледи около тысячи объектов инфраструктуры в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Соблюдение предусмотренных областным законодательством правил уборки выпавшего снега и образовавшейся наледи проконтролировали в рамках операции «Комфортная зима».

«По результатам надзора за ходом зимней уборки в Подмосковье за неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области налажена зимняя уборка на 961 объекте. В том числе налажена уборка снега и наледи 28 пешеходных маршрутов, 268 дворов, 176 кровель нежилых зданий, 56 парковок и 29 пандусов во дворах проживания инвалидов», – говорится в сообщении.

В фокусе внимания инспекторов находятся социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы, а также территории с массовым пребыванием людей – улицы, дворы, площади. Инспекторы следят за тем, чтобы своевременно очищались от снега и наледи детские игровые площадки, общественные пространства, пешеходные зоны, площадки перед социальными и торговыми объектами.

Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Балашиха, Подольск, Волоколамск и Ленинском районе.