РИАМО - 28 янв. После инцидента с похищением картины Архипа Куинджи в Третьяковской галерее проведут комплексную проверку систем безопасности, также будут даны рекомендации по дисциплинарным взысканиям ответственным лицам, сообщил журналистам директор департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Он уточнил, что основные поручения министра культуры РФ - это комплексная проверка систем безопасности Государственной Третьяковской галереи и всех музеев.

«Вопросы есть: как так произошло, что удалось картину снять, удалось картину вынести. <...> И мы должны разобраться с ответами на эти вопросы. <...> После проведения комплексной проверки будут выработаны конкретные рекомендации, конкретные предложения, в том числе по дисциплинарным взысканиям ответственным лицам Третьяковской галереи», - сказал Кононов.

Он отметил, что предметы музейного фонда должны быть оборудованы специальными датчиками и иметь дополнительную охрану.

«Кроме этого, министр поручил направить циркуляры во все субъекты РФ с рекомендацией провести такие проверки на уровне субъектов Российской Федерации в региональных и муниципальных музеях», - подчеркнул Кононов.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».

Сотрудники Третьяковской галереи проводят экспертизу ранее похищенной картины Архипа Куинджи, при первоначальном осмотре повреждений на картине не обнаружено.