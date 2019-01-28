РИАМО - 28 янв. Картина Архипа Куинджи, которая была накануне украдена из Третьяковской галереи, не будет выставлена вновь на временной выставке, сообщила журналистам генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.
«Мы очень надеемся, что к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галереи. Если говорить сразу, предупреждая возникшие вопросы, с первого же момента, как это произошло, я связалась с директором Государственного Русского музея, картина входит в собрание Государственного Русского музея. Мы с ним договорились, что как только картина оказывается в Третьяковской галерее, они присылают своих специалистов. Несмотря на то, что выставка проходит до 17 февраля, эта картина на ней выставлена опять не будет», - сказала Трегулова.
По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».
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