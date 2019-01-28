РИАМО – 28 янв. Владельцу сельхозугодий в городском округе Истра по решению суда выплатит штраф в 100 тысяч рублей за распространение на участке сорняков, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Покровское», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 225,1 гектара, расположенного в городском округе Истра.

«В результате проверки было выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не выполнены мероприятия по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также по зачистке земельного участка от перекрытия древесными отходами», – отмечается в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении ООО «Покровское» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела направлены в судебный участок №191 района Фили–Давыдково города Москвы для принятия решения.

«Решением мирового суда ООО «Покровское» за невыполнение в установленный срок предписания управления привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», – заключается в пресс-релизе.