РИАМО – 28 янв. На юге столицы на одном из участков улицы Подольских Курсантов с 1 февраля перекроют движение для автотранспорта из-за строительства инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: улица Подольских Курсантов, в районе владения 5Б. Период: с 1 февраля по 21 марта, круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что движение перекроют по одной полосе.