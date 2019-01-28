РИАМО - 28 янв. Из-за оттепели на текущей неделе в Подмосковье и Москве 1 февраля на дорогах ожидается сильная гололедица, вызванная понижением температуры по ночам, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В пятницу на западной периферии сибирского антициклона атмосферное давление станет расти, местами пройдет небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ночью подморозит до минус 2-7, днем 0-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше нормы на 5-6 градусов», — говорится в сообщении.

До этого 29 января установится облачная погода, ожидается слабый снег. Рано утром в Москве будет минус 7-5 градусов, в Подмосковье – до минус 10. Днем в столице до минус 3-1 градуса, по области – минус 5 – 0 градусов. Среднесуточная температура превысит норму на 6 градусов.

В середине недели атмосферное давление понизится. При облачной погоде ночью еще местами с небольшим снегом, а днем уже время от времени будут приниматься осадки в виде снега, мокрого снега. Температура ночью в Москве около минус 2, по области до минус 5, днем в столице 0 – минус 2. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов. Сформируются условия для образования сосулек на крышах зданий.

«В четверг, 31 января, потепление и осадки продолжатся: ночью в Москве 0 – минус 2, днем до плюс 1, по области до плюс 2 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений, но уже более, чем на 10 градусов. И сосульки продолжат нарастать», — добавляется в сообщении.

Необычайно теплое завершение января в столице последний раз случалось 31 января 2015 года, когда максимальная температура воздуха достигала плюс 2 градуса, а средняя суточная температура составила минус 1 градус.