РИАМО - 28 янв. В школах № 1797 «Богородская» и № 1434 «Раменки» ввели карантин из-за кори, родителей призвали ограничить пребывание в школе маленьких детей, сообщается на сайтах образовательных организаций.

«В школе в корпусе 2 (1-я Гражданская улица, дом 96) карантин по кори, за всей информацией обращайтесь к классным руководителям. В целях безопасности просим ограничить пребывание родителей и маленьких детей, не являющихся обучающимися 2 корпуса, в помещениях и вестибюлях школы. Надеемся на ваше понимание», – говорится в сообщении на сайте школы №1797 «Богородская».

Школа №1434 также объявила карантинные мероприятия на основании выявленного случая заболевания корью. Карантин ввели в корпусах 1,2 дома 15 по улице Раменки. Все массовые мероприятия в школе отменяются. Фестиваль «Палитра», дни открытых дверей и открытые уроки в начальной школе переносятся.

Корь – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью.

Самые частые осложнения при кори – воспаление легких, носоглотки, конъюнктивы. Однако возможно развитие отита и энцефалита. Единственным способом защиты от кори является вакцинация.