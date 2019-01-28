РИАМО - 28 янв. Полицейские ОМВД по городскому округу Егорьевск раскрыли кражу денежных средств с банковской карты местного жителя и задержали подозреваемого, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В полицию поступило сообщение от местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан 43-летний ранее судимый местный житель», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого заключили под стражу.