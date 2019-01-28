РИАМО - 28 янв. Несколько вариантов существования Есенинского центра в Москве, который возглавляет актер Сергей Никоненко, предложили на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, сообщил в понедельник журналистам председатель комиссии Евгений Герасимов.

«Есть несколько решений дальнейшего существования музея Сергея Никоненко (Есенинского культурного центра – ред.). Это может быть филиалом Пушкинского музея. Мне это предложение очень нравится потому, что оно дает большую палитру этих переулков, старинных домиков, усадеб и скверов, которые там находятся», - сказал Герасимов.

Он отметил, что данная возможность позволит Никоненко сохранить богатство и наследие, которое он уже создал в небольшом Есенинском центре.

«Следующий разговор, который сегодня поднимался, – это создание культурного-досугового центра на базе тех «сараев» по адресу: переулок Сивцев Вражек, вал 42, строения 1, 2, 3, но не являющихся культурным достоянием, что на этом месте можно сделать такой досуговый центр», - добавил Герасимов.

По его словам, если создавать отдельный культурно-досуговый Есенинский центр, то он не сможет конкурировать с другими большими музеями.

«Мы будем ждать решение Сергея Никоненко», - уточнил Герасимов.