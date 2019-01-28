РИАМО - 28 янв. В Москве сотрудники Третьяковской галереи проводят экспертизу ранее похищенной картины Архипа Куинджи, при первоначальном осмотре повреждений на картине не обнаружено, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

На выставке Куинджи в Третьяковской галерее 27 января похитили картину «Ай-Петри. Крым». Произведение искусства исчезло на глазах у посетителей. Мужчину, который достал полотно из рамы и унес, приняли за работника музея. Музей был закрыт. Подозреваемого задержали в поселке Заречье. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она была изъята полицейскими.

«Я хочу начать свое выступление со слов огромной благодарности правоохранительным органам и ФСБ РФ за невероятно оперативную работу по обнаружению и человека, похитившего картину, и по обнаружению самой картины. Хотела бы сказать, что при первоначальном осмотре каких-либо повреждений на картине не обнаружено. В настоящее время экспертизу провозит целая рота сотрудников Третьяковской галереи», - сказала Трегулова.

По предварительным данным, кража была совершена из корыстных побуждений. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность».