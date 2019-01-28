РИАМО – 28 янв. ООО «УК» ЕВРОДОМ» вернет жителям дома №15 по улице Новая деревни Лобаново городского округа Истра более 67 тысяч рублей переплаты за электроснабжение, УК произвела перерасчет платежей по предписанию Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки обращения жителя дома жилищные инспекторы выяснили, что УК с февраля по июль 2018 года производила начисления платы по электроснабжению за общедомовые нужды с нарушениями. В итоге выставляемые суммы оказались завышены.

«В результате нарушения порядка расчетов платы за коммунальные услуги по вине управляющей компании собственники жилых помещений переплатили более 67 тысяч рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Управляющей компании было выдано предписание в кратчайшие сроки произвести перерасчет и вернуть жителям переплаченные средства.

«Хочу напомнить, что сотрудники управляющей компании обязаны перепроверить начисления за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя. В случае обнаружения ошибки УК должна сделать перерасчет. Поэтому, если вы полагаете, что переплачиваете за коммуналку – сначала необходимо обратиться в УК», – отметил Соков.

Он добавил, что чаще всего возражений против перерасчета в случае нарушений правил начисления у УК не возникает.