РИАМО - 28 янв. В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции раскрыли присвоение денежных средств на сумму более 360 тысяч рублей, задержана 29-летняя жительница, работающая в должности управляющего местного коммерческого банка, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, присвоила денежные средства, принадлежащие банку, и распорядилась ими по своему усмотрению. По данному факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»)», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.