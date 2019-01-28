РИАМО - 28 янв. Транспорт в Москве работает штатно, несмотря на сложные погодные условия, пригородные электрички следуют по расписанию, метро и Московское центральное кольцо работают без сбоев, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «МосТрансПроект».

Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, что соответствует норме буднего дня. За прошедшие выходные в столице вместе со снегопадом выпало почти 40% месячной нормы осадков. Снег шел 37 часов без остановки.

«Несмотря на сильный снегопад, пригородные электрички следовали без отклонений от расписания, а наземный городской транспорт работал согласно графика без существенных сбоев. Специалисты ГУП «Мосгортранс» постоянно контролируют исправность отопительного оборудования, а также систем, отвечающих за надежную и безопасную работу транспорта на маршрутах. Бесперебойную работу трамвайных маршрутов обеспечивают более 20 снегоочистительных вагонов», – отмечается в материале.

За ситуацией на дорогах следят специалисты ситуационного центра ЦОДД. Семнадцать дорожных патрулей помогают автомобилистам в случае снежных заносов и возникновения других сложностей на дорогах.

Кроме этого, в столице дежурят эвакуаторы АМПП, включая технику для большегрузного транспорта. Эвакуаторы выезжают на места происшествий по заявкам экстренных служб города и ГИБДД для оказания помощи застрявшим в снегу или перемещения попавших в ДТП.

Снежный буран обновил метеостатистику в столице. В воскресенье к утру за 24 часа выпало 13 миллиметров осадков – более 1/3 месячной нормы. К примеру, прежний рекорд, державшийся с конца прошлого века, составляет чуть более 9 миллиметров.

В Москве и Подмосковье на 29 января прогнозируют снегопад, но интенсивность осадков будет небольшой, на уровне суточной нормы.