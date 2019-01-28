РИАМО - 28 янв. В понедельник в столице на Лианозовском молочном комбинате (АО «Вимм-Билль-Данн») открыли новые производственные линии, в результате частичной модернизации производства, проведенной в 2018 году, на предприятии также было создано 21 новое рабочее место, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Лианозовский молочный комбинат является крупнейшим молочным заводом России и Восточной Европы. Предприятие активно развивается, инвестирует в новое оборудование и технологии. Недавно комбинат завершил создание новых линий по производству творога и йогуртов, которые уже поступили в розничную сеть города», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лианозовский молочный комбинат был основан в 1988 году. В 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» арендовала на комбинате производственную линию и организовала производство пакетированных соков под собственной торговой маркой. Через три года ЛМК стал первым собственным производственным активом «Вимм-Билль-Данна». В 2011 году «Вимм-Билль-Данн» приобрела компания PepsiCo, которая благодаря этой сделке стала крупнейшей в России компанией по производству продуктов питания и напитков.

«Сегодня компания «Вимм-Билль-Данн» производит свыше 1 тысячи наименований молочной продукции и более 150 наименований соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков. Среди выпускаемой продукции – молочные продукты «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», BIO MAX, «Веселый молочник», «Кубанская буренка» и «Фругурт», сыры «Ламбер», детское питание «Агуша» и «Чудо детки», соки и нектары «Любимый», J7 и 100% Gold, морсы «Чудо-Ягода», напитки «J7 Тонус» и «Мажитэль», минеральная вода «Родники России», - отмечается в сообщении.

В Москве работают два предприятия АО «Вимм-Билль-Данн»: Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Численность сотрудников – 2,43 тысячи человек. Средняя месячная зарплата – 75,3 тысячи рублей. В 2016 году этим заводам был присвоен статус промышленного комплекса.

«Вимм-Билль-Данн» закрывает порядка 20% потребности москвичей в молочных продуктах. Ежедневно продукцию компании употребляют более 2 миллионов жителей столицы. Также «Вимм-Билль-Данн» является традиционным поставщиком детского питания. Компания самостоятельно производит 39 из 41 вида продукции, поставляемой на молочные кухни Москвы», - уточняется в материале.

В 2018 году компания провела частичную модернизацию производства на Лианозовском молочном комбинате, в результате которой были созданы: участок фасовки по производству вязкого йогурта термостатным методом мощностью 13 тысяч пачек в час и среднегодовым объемом производства 4,8 тысячи тонн; фасовочный автомат по производству творога мощностью 29 тысяч пачек в час и среднегодовым объемом производства 12 тысяч тонн.

На предприятии создано 21 новое рабочее место.

Столица является одной из крупнейших производственных площадок молочной промышленности в России. В городе работают пять крупных и средних предприятий, на которых трудятся 6,2 тысячи человек. В Москве также расположено головное научное учреждение отрасли «Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности».