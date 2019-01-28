РИАМО - 28 янв. Рекордный снегопад, который накрыл Москву в минувшие выходные, не создал помех для движения наземного городского транспорта, загруженность дорог в утренние часы понедельника составляла 4-5 баллов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Несмотря на рекордный снегопад, утром понедельника движение на дорогах было рабочим, загруженность не превышала 4-5 баллов, что соответствует обычному началу недели. Помех для движения наземного городского транспорта также не было», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что многие жители Москвы выбрали общественный транспорт для поездок по городу. Это позволило избежать заторов, а также поможет коммунальным службам скорее убрать снег с городских улиц.

Снежный буран обновил метеостатистику в столице. В воскресенье к утру за 24 часа выпало 13 миллиметров осадков – более 1/3 месячной нормы.