РИАМО - 28 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий проводят огромную работу, направленную на строительство и восстановление православных церквей в Подмосковье, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«В Московской области храмы и строятся, и восстанавливаются. Возрождены очень многие храмы, которые ранее находились в руинах. Благодаря особым трудам и губернатора области, и митрополита Ювеналия», - сказал отец Александр.

Он отметил, что важную роль в строительстве новых храмов играют как миряне, так и коммерческие организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в 2018 году на территории региона отреставрировали пять храмов, продолжается ремонт еще в 47 подмосковных церквях.

За пять лет благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь планирует восстановить 25 храмов на территории Подмосковья.