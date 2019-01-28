РИАМО – 28 янв. Бывшего руководителя «Дальспецстроя» Дмитрия Савина обнаружили мертвым в Москве на улице Привольной, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, экс-главу компании нашли на улице Привольная 27 января вечером. По неподтвержденным данным, он покончил с собой.

«В настоящее время инициирована проверка по факту смерти. В СК РФ официально не разглашают личность мужчины», – говорится в сообщении.