РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 янв. Музей, посвященный ежикам, открыли в школе №18 микрорайона Изумрудные холмы подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В понедельник Хаймурзина посетила с рабочим визитом микрорайон Изумрудные холмы. Вместе со строительным и социальным блоками администрации глава Красногорска проинспектировала ход строительства зданий балетной школы и поликлиники, посетила детский сад, общеобразовательную и художественную школы. В школе №18 глава муниципалитета приняла участие в открытии музея.

«В школе №18 открыли экологический музей, посвященный ежикам. В планах педагогов сделать эту музейную комнату интерактивной площадкой для занятий не только биологией или окружающим миром, но и, например, английским языком. Здесь легче запомнить слово «hedgehog» («ежик» по-английски – ред.), которое многим дается с трудом», – сказала Хаймурзина.

В основу музея легла личная коллекция ежей директора школы Юлии Гончаровой.

«В музее выставлено 246 экспонатов. Коллекция увеличивается с каждым днем, потому что ежиков Юлии Михайловне дарят постоянно», – отметила заместитель директора школы по воспитательной работе Марина Соболевская.

В музее ребята смогут узнать о разных видах ежей, которые обитают в мире, их пищевых пристрастиях. Им расскажут, что ежи не едят яблоки, а накалывают эти плоды на иглы для того, чтобы их запах отпугивал клещей.

Также в школе действует музей космонавтики. Школьники под руководством учителя Виктории Шалунковой реализуют ряд образовательных и патриотических проектов, проводят экскурсии. В музее бывают и общаются с ребятами космонавты.