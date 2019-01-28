РИАМО - 28 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил ознакомить его с репертуаром классических московских театров, однако вряд ли найдет возможность для посещения из-за отсутствия свободного времени, заявил руководитель пресс-службы патриарха священник Александр Волков.

«Личного времени у патриарха практически нет. Времени <…> не остается совершенно - ни на книги, ни на музыку. Патриарх помимо работы с документами очень много молится, провел более 2 тысяч богослужений за 10 лет. Не остается пространства для личного. Недавно попросил, чтобы ему показывали репертуар московских театров классических, чтобы он может быть мог иногда их посещать. Но я очень сомневаюсь, что у него это получится», - сказал отец Александр.

По его словам, патриарх очень любит и классическую музыку, и классический русский театр. Но все свободное время он заботиться об устройстве церковной жизни.

«Все эти десять лет без остановки, без внутренних пауз», - уточнил отец Александр.

Он отметил, что в перерывах патриарху рассказывают про яркие социальные, культурные событиям.

«Вчера буквально вызвал Святейший меня. Я ему говорю: последнее время 20 часов в сутки работаю (в связи с подготовкой торжественных мероприятий в честь десятилетия интронизации - ред.)», - уточнил отец Александр.

По его словам, патриарх отметил, что наконец-то руководитель пресс-службы начал работать, как сам глава РПЦ.