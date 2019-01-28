РИАМО - 28 янв. Введение платных парковок в столице стало одной из причин оттока прихожан из православных храмов в центре города, теперь москвичам проще посещать церкви рядом с домом, которые уже переполнены, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Он отметил, что за десять лет в Москве построили 67 храмов, еще 28 находятся в стадии строительства. Кроме того, продолжается процесс выделения земель под новые сооружения.

«Все построенные в Москве храмы уже переполнены, их не хватает. Нет ситуации, когда новые храмы в спальных районах Москвы остаются пустыми. Другое дело, мы наблюдаем отток людей из храмов в центре Москвы. Во многом в связи с парковками в центре Москвы - многие просто не могут физически запарковаться на долгое время», - сказал отец Александр.

Он добавил, что верующим стало проще ходить в храмы, построенные рядом с домом.

«Патриарх всегда напоминает, что Московская епархия является первой по своему статусу и должна стать первой с точки зрения духовного роста и развития. Патриарх применял огромные усилия, чтобы вместе с властями Москвы тему строительства новых храмов развить и зафиксировать. Мы уже вышли за пределы 200 храмов. Эта программа работает благодаря поддержке правительства Москвы, бизнесменов», - заключил Волков.

Платная парковка появилась в Москве в ноябре 2012 года, сначала она действовала на ряде улиц в центре города. Впоследствии зона платной парковки несколько раз расширялась. С 15 декабря 2018 года на наиболее загруженных улицах в центре столицы повысили тарифы на парковку, максимальный дневной тариф достиг 380 рублей в час.