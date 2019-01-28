РИАМО - 28 янв. Вспышка жировых отложений произошла в вытяжке мангала на техническом этаже здания на Ярцевской улице в столичном районе Кунцево, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В 11:07 поступило сообщение о загорании по адресу: улица Ярцевская, дом 19, корпус 1

«Установлено, что по данному адресу загорания не было, произошла вспышка жировых отложений в вытяжке мангала на техническом этаже на площади 1 квадратный метр», – отмечается в сообщении.

Эвакуация не проводилась. Здание работает в штатном режиме, уточняется в материале.