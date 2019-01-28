РИАМО – 28 янв. Москвичи в выходные активно заказывали еду на дом, количество заказов сервиса «Яндекс.Еда» увеличилось в разы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы сервиса.

«В прошедшие выходные рост заказов был выше обычного. Точные данные мы не раскрываем», – сказал собеседник агентства.

На выходных снегопад в столице продолжался 37 часов без остановки. В результате месячное количество осадков превысило норму почти в 1,5 раза.

По прогнозам синоптиков, 28 и 29 января в Московском регионе также ожидается небольшой снег.