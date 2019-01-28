РИАМО - 28 янв. В Щербинке на улице Барышевская роща, дом 2 открылось новое отделение почтовой связи 108831, почтовые услуги станут доступнее более чем для 12 тысяч клиентов, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Открывшееся отделение построено по системе нового формата, оно призвано сделать пребывание клиентов как можно более удобным.

«Здесь оборудованы четыре универсальных операционных окна, которые предоставляют все возможные почтовые и финансовые услуги. В зале размещены кресла, столы для заполнения бланков и упаковки отправлений, написания корреспонденции. Установлены система электронной очереди и платежные терминалы», – сказал собеседник агентства.

Отделение отвечает всем требованиям программы «Доступная среда». Оно оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей: установлены пандусы, кнопки вызова, обеспечено наличие специальных тактильных элементов, включая таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля, организовано место для предоставления услуг колясочникам. В случае необходимости работники почты сопровождают маломобильных клиентов внутри отделения, помогая им получить все необходимые почтовые услуги.

В отделении оказываются почтовые, финансовые и коммерческие услуги. Здесь трудятся 14 человек, из которых восемь операторов, готовых ответить на вопросы клиентов, рассказать об услугах, предоставляемых «Почтой России». Участки, закрепленные за данным ОПС, обслуживают четыре почтальона.

В отделении клиенты смогут приобрести газеты и журналы, книги, детские раскраски, канцелярские товары. В специально оборудованной зоне можно выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары. В отделениях клиенты смогут расплачиваться как наличными, так и через post-терминалы для безналичного расчета. В ближайшее время будет организована зона для клиентов «Почта Банка».

Отделение открылось в новом микрорайоне на территории ЖК «Прима-парк». В Щербинке функционируют уже три отделения почтовой связи. В ближайшее время планируется строительство еще одного крупного жилого комплекса, жителям которого также будут доступны почтовые услуги недалеко от дома.

Почтовое отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, суббота – с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.