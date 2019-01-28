РИАМО – 28 янв. После продолжительной болезни ушел из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Александр Тертычный, сообщил доцент МГУ Григорий Прутцков.

«Сегодня утром на 75-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Алексеевич Тертычный – авторитетнейший ученый, автор фундаментальных научных исследований», – написал на своей странице в Facebook Прутцков.

Он отметил, что по учебникам Тертычного – «Жанры периодической печати», «Расследовательская журналистика», «Аналитическая журналистика» – будет учиться еще не одно поколение студентов журфаков России.

«Александр Алексеевич был удивительно добрый, душевный и отзывчивый человек. К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет. Именно профессор Тертычный рецензировал все мои учебники по истории зарубежной журналистики. Очень жаль, что я сейчас в отъезде и не смогу попрощаться с ним. Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии Тертычной – выпускнице журфака», – резюмировал Прутцков.

Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, спустя шесть лет стал кандидатом филологических наук. В 2005 году Тертычный стал профессором кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ .