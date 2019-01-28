РИАМО – 28 янв. Работа с молодежью является приоритетом у Русской православной церкви, всего в воскресных школах обучаются около 175 тысяч детей, сообщил руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Важным аспектом патриаршего служения является попечение о миссионерской, просветительской, катехизаторский и молодежной деятельности. В 141 епархии были созданы и осуществляют свою работу молодежные советы. В 11 тысячах воскресных школах обучаются около 175 тысяч детей. Однако зачастую дети, вырастая, уходят из церкви. К ним нужно найти свой подход», - сказал отец Александр.

Он отметил, что ежегодно около 40% детей в школах выбирают модуль «Основы православной культуры».

«Очень важно найти свой язык, чтобы говорить с поколением гаджетов. Мы ищем. Патриарх настаивает на том, что подход нужно искать быстрее, потому что мы можем его потерять. Это важная составляющая. Она может стать доминантной», - заключил отец Александр.