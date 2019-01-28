Из-за мощного снегопада в Московском регионе многим автовладельцам утром в понедельник пришлось взяться за лопаты, чтобы извлечь свои машины из-под сугробов. При этом некоторые жаловались на неготовность к тяжелому физическому труду, а другие, напротив, решили извлечь из природного катаклизма пользу и немного подкачаться. О том, какие мышцы действительно задействованы у человека с лопатой в руках, смотрите в инфографике РИАМО.

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