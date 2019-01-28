РИАМО – 28 янв. Административно-технические инспекторы, волонтеры и представители общественного совета Госадмтехнадзора Подмосковья с начала 2019 года помогли расчистить снег 42 жителям региона, проживающим в частном секторе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Уборку снега провели в рамках акции «Тропинка к дому», которую второй год подряд организует Госадмтехнадзор Подмосковья. Его сотрудники оказывают помощь одиноко проживающим в частном секторе людям почтенного возраста и маломобильным гражданам.

«В минувшее снежное воскресенье (27 января – ред.) инспекторы расчистили от снега территорию возле дома жителю деревни Воробьево Лотошинского района, ветерану службы во внутренних войсках России Ивану Ивановичу Косьяненко. Также добровольцы накололи и принесли в дом дрова. Познакомившись с ветераном, инспекторы пообещали навещать его и в дальнейшем, а также помогать по первой просьбе», – говорится в сообщении.

В городском округе Озеры инспекторы Госадмтехнадзора оказали помощь коренной жительнице Озер, ударнику труда, 83-летней Валентине Тимофеевне Трофимовой. Более 42 лет Трофимова проработала узловязальщицей ткацкого производства на некогда градообразующем предприятии Озер – текстильной фабрике. Ее трудовая деятельность – пример для молодого поколения. Инспекторы всегда рады помочь таким заслуженным людям, и с удовольствием очистили от снега тропинку, ведущую к дому, подходы к хозяйственным постройкам на приусадебном участке.

Сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора в городском округе Подольск помогли осуществить зимнюю уборку во дворе и на прилегающей территории частного домостроения 88-летней жительнице поселка Львовский, труженице тыла в годы Великой Отечественной войны Евдокии Васильевне Лепешкиной. Ветерана еще в начале 2018 года взяли под свое шефство. Инспекторы убрали снег с кровли дома, очистили пешеходную дорожку, ведущую к калитке, подъезд к дому, а также убрали снег на внутренней территории, обеспечив женщине подход к хозяйственным постройкам.

В рамках акции «Тропинка к дому» в 2018 году состоялось более 300 трудовых рейдов к одиноким пенсионерам. Акция стала серебряным призером ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье».