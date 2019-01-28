РИАМО - 28 янв. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы патриарха, священник Александр Волков.

«Хотел бы выразить искренние и глубокие соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Владимира Черникова, главы департамента региональной безопасности Москвы. Он был большим другом РПЦ. Святейший патриарх Кирилл выражает свои глубокие соболезнования его близким и родным. Завтра состоится отпевание и прощание», - сказал отец Александр.

Он отметил, что Черников активно взаимодействовал с Русской православной церковью.

Черников скончался в ночь на 27 января на 55-м году жизни. Предварительная причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. Получил юридическое и экономическое образование, был кандидатом экономических наук. Начинал карьеру как военнослужащий. Дослужился до звания полковника, а в 1994 году уволился в запас и занялся бизнесом. Затем Черников работал на телеканале «ВГТРК». Создал собственную телепрограмму «На дорогах России».

В 2000 году он был назначен начальником инспекции Счетной палаты Российской Федерации. В 2006-м стал заместителем начальника управления делами аппарата Государственной Думы. С апреля 2008 года Владимир Черников возглавлял Финансово-экономическое управление аппарата Госдумы.

С 2010 по 2015 год руководил департаментом СМИ и рекламы города Москвы, а затем – столичным департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

В последние годы Черников возглавлял департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.