РИАМО - 28 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов взять под контроль уборку снега во дворах домов и на дорогах, очистка территорий будет идти всю текущую неделю, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Отдельное внимание было уделено ходу работ по ликвидации последствий обильного снегопада, который прошел на территории региона в выходные дни.

«Я получал регулярно информацию по уборке наших региональных, муниципальных дорог, федеральных трасс. Конечно, на дорожников выпала очень серьезная нагрузка, они практически без перерыва работали», – сказал Воробьев.

По его словам, в процесс также включилась муниципальная служба во всех городах.

«Понятно, что после такого снегопада невозможно расчистить все за считанные часы, поэтому работа должна быть продолжена всю текущую неделю. Особенно это важно во дворах – машины, которые там стоят, делают порой невозможной уборку снега. Прошу глав территорий очень серьезно отнестись к этой работе. Наша система обращения граждан показывает, что это является приоритетной задачей на текущий момент. Уверен, что мы с ней справимся», – заключил глава региона.

За прошедшие выходные дорожные службы вывезли 32,4 тысячи кубометров снега. За 26 и 27 января в Московской области выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы.

В работах по зимнему содержанию региональных дорог Подмосковья было задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе 525 комбинированных дорожных машин.