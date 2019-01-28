РИАМО - 28 янв. Около 50 тысяч пассажиров воспользовались поездами «Аэроэкспресс» во время снегопада в Московском регионе в минувшие субботу и воскресенье, это на 20% выше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Количество пассажиров на Внуковском направлении в выходные дни увеличилось на 33%, на Шереметьевском – на 28%», - отмечается в материале.

Во время непогоды «Аэроэкспрессы» курсировали по расписанию на всех направлениях и обслуживали пассажиров в обычном режиме.

По прогнозам синоптиков, 28 и 29 января в Московском регионе также ожидается небольшой снег. В связи с этим компания «Аэроэкспресс» рекомендует заранее планировать свою поездку в аэропорт.

Узнать график движения поездов можно на сайте и в мобильном приложении компании в разделе «Расписание», а также по телефону горячей линии: 8-800-700-33-77 и у сотрудников «Аэроэкспресса» в терминалах.

На выходных снегопад в столице продолжался 37 часов без остановки. В результате месячное количество осадков превысило норму почти в 1,5 раза.