РИАМО – 28 янв. ООО «УК ЖКХ» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья устранила восемь нарушений в содержании многоквартирного дома №39 по улице Профсоюзная в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жильцы данного дома указывали на то, что он уже более 10 лет находится в отвратительном состоянии, а управляющая организация ничего не предпринимает, чтобы это исправить. Жилищные инспекторы провели внеплановую выездную проверку, в ходе которой было зафиксировано восемь нарушений жилищного законодательства.

«В частности, инспекторами установлено, что цоколь дома имеет участки намокания и оброс мхом, входная группа подъезда, а именно крыльцо, имеет частичные разрушения бетонного основания пола и трещины. При осмотре подвального помещения обнаружен мусор, в подъезде отсутствуют энергосберегающие лампы, плафоны на осветительных приборах и створки на коробе с электропроводкой. Кроме того, провода не были закреплены и местами провисали», – отметил руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков.

Управляющей данным многоквартирным домом ООО «УК ЖКХ» выдали предписание об устранении всех выявленных нарушений в течение месяца. Кроме того, в отношении УК был составлен протокол за нарушение требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Организация привлечена к административной ответственности с последующим назначением наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

«Контрольная проверка исполнения выданного ранее предписания показала, что все выявленные нарушения устранены в полном объеме в установленный срок. Тем не менее, в случае своевременного реагирования на заявки жителей, управляющей организации не стоило бы опасаться проверок государственных жилищных инспекторов и следующих за ними штрафных санкций», – подытожил Соков.