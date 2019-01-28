РИАМО - 28 янв. Двое мужчин в капроновых чулках на головах, вооруженные ножом, попытались ограбить квартиру на Варшавском шоссе в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 27 января в 17:02 в отдел МВД обратилась безработная женщина 1973 года рождения, проживающая по адресу: Варшавское шоссе, 122, и заявила о разбое в квартире по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 27 января в 16:00 двое неизвестных с капроновыми чулками на головах, позвонив в дверь и вошли в указанную квартиру. Угрожая заявительнице предметом, похожим на нож, они потребовали передать им денежные средства, но, получив отказ, скрылись», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).