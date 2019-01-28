РИАМО - 28 янв. В Москве на сегодняшний день в стадии строительства находятся около 30 православных храмов, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«За десять лет по всей России построено и восстановлено около 10 тысяч храмов. В год открывается приблизительно тысяча храмов - по 2-3 в день. По программе строительства храмов в Москве за это время возведены и уже действуют 47 храмов. Монтажно-строительные работы завершены в 16 храмах, строятся 28 храмов», - сказал отец Александр.

Кроме того, для десятков новых храмов, которые появятся в столице, разрабатывают проектную документацию. Москва - единственный город в мире, где одновременно строится такое количество православных храмов. Данная программа реализуется благодаря поддержке столичного правительства.