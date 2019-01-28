РИАМО - 28 янв. Представители большинства поместных церквей приедут в российскую столицу со всего мира на торжественные мероприятия в честь десятилетия со дня интронизации на Московский патриарший престол митрополита Кирилла, на богослужение 1 февраля также приедут около 300 архиереев, сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Интронизация митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на патриарший престол состоялась 1 февраля 2009 года. День интронизации предстоятеля ежегодно отмечается Русской православной церковью.

«Праздничные мероприятия в Москве начинаются уже сейчас. Это богослужение, которое состоится 1 февраля в храме Христа Спасителя, приедут около 300 архиереев. Вместе с предстоятелем церкви они будут совершать Божественную литургию. Для выражения своей поддержки РПЦ в нынешних обстоятельствах и в целом в связи с десятилетием интронизации патриарха в Москву приезжают делегации практически всех поместных церквей. Это для православного самосознания очень важный сигнал», - сказал отец Александр.

Он отметил, что в Москву пребудут главы Антиохийской православной церкви, Сербской православной церкви, Православной церкви Чешских земель и Словакии, Православной церкви Америки, также приедут делегации из Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Польской церкви и автономной Китайской православной церкви. Кроме того, будут делегации Армянской апостольской церкви, Римско-католической церкви, представители мусульманской общины, протестантской деноминации, приедет генеральный секретарь Всемирного совета церквей, пастор Олаф Твейт.

«Помимо торжественного богослужения в храме Христа Спасителя, пройдет торжественный акт в Государственном Кремлевском дворце 31 января. Главным событием станет хоровая программа, которую исполнит сводный хор православной церкви, в который входит порядка 700 человек», - заключил отец Александр.