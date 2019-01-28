РИАМО – 28 янв. Госжилинспекция Подмосковья выявила более 1,3 тысяч нарушений жилищного законодательства с 21 по 27 января, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Было выдано 286 предписаний об их устранении и составлено 112 протоколов об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 80 штрафов на общую сумму 1 миллион 428 тысяч 300 рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи. Здесь за нарушение законодательства об энергосбережении завели три административных дела в отношении ООО Группа Компаний «ДОС», МУП «Управление заказчика», ТСЖ ВСК «Феникс».

«В течение прошлой недели жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние тепловых контуров и фасадов многоквартирных домов, а также проведение работ по устранению сосулек и наледи в более 2,5 тысяч многоквартирных домах», – добавил Соков.

Он добавил, что инспекторы выявили нарушение теплового контура (повреждение или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) в 131 доме, 113 из которых расположены в городском округе Красногорск.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб также выявлены в 30 домах, шесть из них расположены на территории Пушкинского района.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.