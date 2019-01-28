РИАМО - 28 янв. Свыше 1,1 тысячи единиц техники задействовали в уборке региональных дорог Подмосковья за минувшие сутки, коммунальщики продолжают вести работы по вывозу снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«За прошедшие сутки в работах по зимнему содержанию региональных дорог Подмосковья было задействовано более 1,1 тысячи единиц техники, в том числе 525 комбинированных дорожных машин. Производственные комплексы ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядные организации вывезли 6,5 тысяч кубометров снега с подведомственной сети», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что в связи со снегопадом, который начался в регионе в субботу, дорожные службы перевели на круглосуточный режим работы. За сутки от снега очистили свыше 17,5 тысяч километров автодорог и обработали противогололедными материалами порядка 16,2 тысяч километров автодорог. На наиболее опасных участках автодорог работы были выполнены в несколько циклов.

«В настоящее время работы продолжаются, на линию выведено свыше 560 единиц спецтехники и более 400 дорожных рабочих. Продолжается очистка тротуаров и пешеходных дорожек, очистка проезжей части на участках с менее высокой интенсивностью движения, также дорожные службы ведут работы по вывозу снега», – подчеркнул министр.

Ситуация на дорогах отслеживается в режиме реального времени. Ведется сотрудничество с органами ГИБДД и МЧС. При ухудшении погодных условий на региональную сеть автодорог будет выведена дополнительная техника.

«Работы по очистке дорог от снега и обработке противогололедными материалами проводятся циклами. В первую очередь выполняется обработка автодорог с высокой интенсивностью движения – первой категории, после чего работы проводятся на дорогах других категорий», – заключил Гержик.

За прошедшие выходные дорожные службы вывезли 32,4 тысячи кубометров снега. За 26 и 27 января в Московской области выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, днем в понедельник в Подмосковье ожидается небольшой снег и гололедица. Температура воздуха составит минус 7 – минус 2 градуса.