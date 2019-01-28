РИАМО – 28 янв. Русская православная церковь продолжит работу по борьбе за выведение абортов не по медицинским показаниям из системы ОМС, сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«Тема, связанная с противоабортной деятельностью, является для патриарха совершенно принципиальной и продолжит быть таковой и в связи с необходимостью вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. И в целом церковь продолжит напоминать всему обществу, что аборт является убийством. И, кроме как по определенным медицинским показателям, церковь продолжит настаивать на этом», - сказал отец Александр.

Ранее Волков рассказал, что РПЦ за 10 лет реализовала более 6,5 тысяч проектов по помощи социально не защищенным слоям населения и инвалидам.