РИАМО – 28 янв. Более 6,5 тысяч социальных проектов по помощи социально не защищенным слоям населения и инвалидам реализовали в Русской православной церкви за 10 лет, ряд проектов касается противоабортной тематики, сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«Патриарх обеспокоен той частью работы церкви, которая является социальным служением. Более 6,5 тысяч социальных проектов введены за прошедшие 10 лет. По всему спектру социальных направлений церковь является активным участником и партнером государства - бездомные, инвалиды, больные дети, беременные», - сказал отец Александр.

Он отметил, что ряд проектов касается противоабортной тематики.