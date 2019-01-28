РИАМО – 28 янв. Русская православная церковь на нынешнем этапе своего развития считает своей главной задачей помощь человеку в его горе и радости, нужде и озлобленности, сообщил журналистам в понедельник руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

«Мы уже начали отмечать десятилетие патриаршества патриарха Кирилла. Церковь развивается трудами всех своих членов - мирян, духовенства, епископата. Первоначальной инициативой был Поместный собор 2009 года, который сформулировал ключевые пути Церкви, которые она за эти десять лет прошла. Главной заботой РПЦ на современном этапе ее развития является человек - с его радостью и скорбью, нуждами и озлобленностью. Церковь осознает свою ответственность за то, чтобы человеку помочь и поддержать. В эти десять лет служения патриарха Кирилла это системная работа», - сказал отец Александр.

Он отметил, что за указанный срок вдвое увеличилось количество епархий - теперь их насчитывается 309. Выросло число приходов – сейчас их более 38 тысяч, что примерно на 10 тысяч больше, чем в 2009 году. Ежегодно открывается около тысячи приходов, то есть по 2-3 в день.

«Можно говорить о запросе на просвещение со стороны общества. Общество стало гораздо более просвещенным в основах Церкви и более требовательным. Современный человек становится более глубоко верующим, но и задает больше вопросов», - добавил священник.

При этом, по его словам, колоссальным шагом стало преподавание основ православной культуры в школах, «которое выбирает более 40% детей». Потому одной из приоритетных задач РПЦ стала реорганизация системы духовного образования.