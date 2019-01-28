РИАМО – 28 янв. Заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области Эдуард Сущенко провел встречу с жителями Немчиновки Одинцовского района, ее посвятили обсуждению вопросов незаконного выставления платежных документов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Встреча прошла в МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр». В мероприятии также приняли участие замруководителя администрации района по вопросам ЖКХ и благоустройства, директор управляющей организации ООО «Чистый город» и жители Немчиновки.

«Встреча была посвящена вопросам незаконного выставления платежных документов ООО «ТЭК-Дом», а также легитимности управляющей компании ООО «Чистый город» и заключения ее руководителями договоров с ресурсоснабжающими организациями», – говорится в сообщении.

Ситуация с данными УК сложилась неоднозначная. Ранее домами в Немчиновке управляла организация ООО «ТЭК-Дом». Затем был проведен конкурс, в соответствии с которым в управление вступило ООО «Чистый город». Тем не менее, «ТЭК-Дом» продолжает незаконно выставлять платежные документы жителям ряда домов.

«Кроме того, ресурсоснабжающая организация ООО «Теплоэнергосервис» отказывается признавать новую УК и заключать с ней договор, так как действие договоров, заключенных с ООО «ТЭК-Домом», не истекло. В связи с этим, УК ООО «Чистый город» на законных основаниях возбудила несколько исков в адрес организации, не желающей предоставлять ресурсы жителям управляемых ей домов», – уточняется в сообщении.

По словам Сущенко, надзорное ведомство принимает максимальное участие в решении данного вопроса.

«В частности, когда ООО «ТЭК-Дом» отказывалась передать новой управляющей компании техническую документацию по данным домам, мы возбудили в адрес нарушителей дело об административном правонарушении и направили в суд и в прокуратуру всю документацию», – подчеркнул Сущенко.

Он отметил, что данную встречу провели для того, чтобы проинформировать жителей Немчиновки о том, какие платежные документы им необходимо оплачивать, какая организация на законных основаниях управляет их домом, какие вопросы на данный момент пока остаются нерешенными и что уже удалось сделать.

«В дальнейшем мы также планируем держать решение данной ситуации на контроле», – заключил Сущенко.