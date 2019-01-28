РИАМО – 28 янв. Управляющая организация МП «ДЕЗ ЖКУ» по требованию Госжилинспекции восстановила работу системы вентиляции в одной из квартир дома №5А по улице Гоголя в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения в работе вентиляции были выявлены инспекторами в ходе внеплановой выездной проверки по обращению жителя. С помощью анемометра жилищные инспекторы замерили скорость воздушного потока в вентиляционной системе ванной комнаты и выявили полное отсутствие тяги.

«Скорость потока воздуха из вентиляционного канала составила 0,0 метров в секунду. Тем самым, управляющей организацией не были соблюдены требования минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а в данном случае, не обеспечили комфортные и безопасные условия проживания в многоквартирном доме», – говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора Подмосковья Вадима Сокова, отсутствие циркуляции воздуха в ванной комнате приводит к появлению конденсата и размножению плесневых грибов.

«Последствия такого явления крайне негативно воздействует на здоровье и самочувствие людей. Именно поэтому необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные каналы исправно функционировали», – пояснил Соков.

Он также отметил, что именно УК должна обеспечивать исправность системы вентиляции, так как она входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

После того как инспекторы выявили нарушения, они выдали МП «ДЕЗ ЖКУ» предписание с требованием выполнить необходимый ремонт для восстановления нормального воздушного потока в ванной комнате заявителя.

В адрес главного инженера завели административное производство об осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Дело о совершении административного правонарушения в данный момент находится на рассмотрении в мировом суде.

«Проведенная в установленный срок контрольная проверка показала, что предписание исполнено в полном объеме. Управляющая компания провела необходимые мероприятия для приведения вентиляционного канала в нормативное состояние, соответствующее проектной документации. После этого воздухообмен и вентиляция в квартире заявителя были восстановлены в необходимом объеме», – заключил Соков.