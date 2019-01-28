РИАМО - 28 янв. Детский сад в №41 «Гнездышко» в подмосковном Электрогорске открылся после капитального ремонта, в рамках которого починили фасад, кровлю, помещения и системы жизнеобеспечения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Ремонт проходил в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». На работы и новое оборудование было выделено свыше 100 миллионов рублей», – сказала Забралова.

Она добавила, что учреждение функционирует с 1987 года и рассчитано на 240 воспитанников.

«Проведены фасадные работы, ремонт кровли здания, монтаж системы отопления, вентиляции, водоснабжения. Также отремонтированы групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, коридоры и лестничные пролеты, пищеблок и прачечная. Созданы максимально благоприятные условия для пребывания детей в учреждении. В этом году мы начнем ремонт в 37 детских садах», – подчеркнула Забралова.

Всего за период с 2017 по 2020 годы капитальный ремонт охватит 108 подмосковных учреждений дошкольного образования.