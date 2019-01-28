РИАМО - 28 янв. Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные ГКУ МО «Воскресенский центр занятости населения», в отношении ООО «Кис» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В связи с этим ГКУ МО «Воскресенский центр занятости населения» поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на текущий ремонт в помещениях здания центра.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – отмечается в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Кис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.