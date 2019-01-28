РИАМО - 28 янв. В Москве планируют провести цикл проектов в сотрудничестве с международным агентством Magnum Photos – это позволит создать фотолетопись процесса развития города, сообщила журналистам в понедельник председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

В павильоне «Купол» в парке «Зарядье» в Москве с понедельника работает экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19. Три фотографа — Томас Дворжак (Германия), Алекс Майоли (США) и Нюша Таваколян (Иран) — подготовят выставку о современной Москве. Они проведут съемки в различных районах города, уделяя особое внимание исторической и современной архитектуре, общественным пространствам, портретам жителей. Лаборатория будет работать до 9 февраля.

«Москва сейчас один из самых интересных, динамично развивающихся городов. Нам было бы интересно сделать фотолетопись этого процесса развития Москвы, того, какая Москва сейчас в 2019 году, как она меняется и как вообще она сейчас существует. Прежде всего, важно сказать, что мы начинаем сегодня не просто один проект с агентством Magnum. Это цикл проектов. Мы, можно сказать, начинаем год с Magnum в Москве», - сказала Проничева.

Как отметила куратор проекта Magnum Live Lab/19 Нина Гомиашвили, в рамках проекта фотографы будут ходить по Москве, знакомиться с жителями и архитектурой.

«Это первый шаг - живая лаборатория зимы. Такая же будет живая лаборатория летом. Это уже будут другие три фотографа. Но схема будет одна и та же. Все это закончится большой выставкой, и выставка, мы тоже надеемся, закончится красивым большим фотографическим альбомом», - пояснила Гомиашвили.