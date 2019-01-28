РИАМО – 28 янв. В последние дни магнитное поле Земли в основном было спокойным или слабо возмущенным, но уже 30 и 31 января ожидаются магнитные бури, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 28 января - 3 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка — преимущественно от спокойной до слабо возмущенной. 30-31 января вероятна повышенная геомагнитная активность», — говорится в сообщении.

Солнечная активность с 17 по 27 января была низкой. Магнитное поле Земли в основном менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 24 января — до возмущенного.