РИАМО - 28 янв. В Балашихе завершился восьмой международный хоккейный турнир на кубок олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, участника суперсерии СССР – Канада 1972 года Юрия Ляпкина, юные представители сборной Московской области выиграли золото и серебро, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Церемония закрытия турнира прошла в Ледовом дворце «Арена Балашиха» с участием знаменитых хоккеистов Виктора Шалимова и Владимира Мышкина.

«По итогам турнира среди шести юношеских команд 2008 года рождения бронзу завоевала команда Санкт-Петербурга «Шторм», а серебро и золото взяли команды Подмосковья. На втором месте расположилась балашихинская команда «Олимпиец», а первое заняла сборная «Химик» из Воскресенска», – говорится в сообщении.

Также хоккеисты из Балашихи и Воскресенска получили специальные призы.

«Игроки команды «Олимпиец» победили в номинациях «Лучший вратарь» (Алексей Дуров) и «Лучший нападающий» (Илья Кухарук). Что касается команды «Химик», ее нападающий Алексей Шевкунов был признан лучшим нападающим турнира», – подчеркивается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пояснил, что хоккейный турнир на призы Юрия Ляпкина стал традиционным для Подмосковья, и с каждым годом его география растет.

«В этот раз к нам присоединились хоккеисты из Эстонии. Данный турнир для юниоров – это возможность проявить себя, увидеть легендарных спортсменов и подружиться с ровесниками из других стран. Надеемся, что престиж турнира будет только расти и станет стартовой площадкой для многих знаменитых хоккеистов», – заключил Терюшков.